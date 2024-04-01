Бразилия пожелала организовать поездку Путина на саммит G20

Бразильское правительство представило юридические аргументы в пользу визита Путина в Бразилию. Документ, предлагающий предоставить иммунитет для лидеров стран — участниц саммита, был предоставлен в ноябре 2023 года Комиссии по международным правам ООН.

Ранее сообщалось, что Путин получит приглашение на саммит G20, который состоится в Бразилии в 2024 году.

