Бразилия пожелала организовать поездку Путина на саммит G20
Руководство Бразилии и лично глава государства Луис Инасиу Лула да Силва намерены организовать визит президента России Владимира Путина на саммит G20 вопреки ордеру на его «арест» Международного уголовного суда в Гааге. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники.
Бразильское правительство представило юридические аргументы в пользу визита Путина в Бразилию. Документ, предлагающий предоставить иммунитет для лидеров стран — участниц саммита, был предоставлен в ноябре 2023 года Комиссии по международным правам ООН.
Ранее сообщалось, что Путин получит приглашение на саммит G20, который состоится в Бразилии в 2024 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru