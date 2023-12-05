Лула да Силва пообещал пригласить Путина на саммит G20 в 2024 году
Российский президент Владимир Путин получит приглашение на саммит G20, который состоится в Бразилии в 2024 году, сообщает Correio Brasiliense со ссылкой на заявление лидера латиноамериканской страны Лулы да Силвы.
«Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия», — сказал глава государства.
«И если он примет участие, то знает, что может произойти, а может и не произойти», — отметил президент Бразилии. Он напомнил, что Россия, как, например, и США, не признают юрисдикцию МУС.
Ранее министр юстиции Бразилии допустил выход страны из МУС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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