Лула да Силва пообещал пригласить Путина на саммит G20 в 2024 году

«Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия», — сказал глава государства.

«И если он примет участие, то знает, что может произойти, а может и не произойти», — отметил президент Бразилии. Он напомнил, что Россия, как, например, и США, не признают юрисдикцию МУС.

Ранее министр юстиции Бразилии допустил выход страны из МУС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

