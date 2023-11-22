Шольц заявил, что на G20 призвал Путина завершить СВО
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в ходе онлайн-саммита G20 призвал российского лидера Владимира Путина завершить конфликт на Украине.
«Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил нападение на Украину и вывел войска с ее территории», - сказал канцлер ФРГ на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
По словам Шольца, «справедливый и долгосрочный» мир на Украине должен быть основан на принципах Устава ООН.
Президент России 22 ноября выступил на онлайн-саммите «Большой двадцатки». Путин отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru