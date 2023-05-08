В Приднестровье попросили Россию увеличить число миротворцев

Как отметил дипломат в интервью РИА Новости, в 1995 году Москва приняла одностороннее решение о снижении численности собственного контингента с шести до двух мотострелковых батальонов.

«Нынешняя численность составляет не более 450 российских миротворцев, постоянно действующих в зоне безопасности. При этом их штатная численность, установленная документами комиссии, равна 3100 человек», — подчеркнул Манаков.

По его словам, возможность увеличить численность миротворцев юридически обоснована документами и оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности.

«Приднестровье неоднократно ходатайствовало об увеличении численности ... миротворцев, в том числе за счет набора военнослужащих из числа граждан РФ, постоянно проживающих в Приднестровье», — указал дипломат.

Между тем СМИ сообщили, что ВСУ перебросили тысячи солдат в Одесскую область и готовят провокацию против Приднестровья. Часть украинских войск может 9-15 мая выдвинуться в направлении Тирасполя, начав вооруженную провокацию для отвлечения российских сил, пишет RT.

