Санду выразила надежду, что Молдавия вступит в ЕС и вернет Приднестровье

По ее словам, оба процесса должны происходить «бок о бок». Санду отметила, что если уровень жизни в Молдавии возрастет, то намного больше жителей Приднестровья будут выступать за объединение с Кишиневом.

Ранее, 27 апреля, Майя Санду сообщила, что очередной саммит Евросоюза пройдет в Молдавии несмотря на то, что страна не является членом объединения. Она считает, что это решение говорит о поддержке проевропейского курса страны и признании перспектив ее евроинтеграции, сообщает «Радиоточка НСН».

