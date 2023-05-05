Санду выразила надежду, что Молдавия вступит в ЕС и вернет Приднестровье
Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что присоединение страны к Европейскому союзу будет происходить параллельно с реинтеграцией Приднестровья в состав республики. Об этом она сообщила газете Financial Times.
По ее словам, оба процесса должны происходить «бок о бок». Санду отметила, что если уровень жизни в Молдавии возрастет, то намного больше жителей Приднестровья будут выступать за объединение с Кишиневом.
Ранее, 27 апреля, Майя Санду сообщила, что очередной саммит Евросоюза пройдет в Молдавии несмотря на то, что страна не является членом объединения. Она считает, что это решение говорит о поддержке проевропейского курса страны и признании перспектив ее евроинтеграции, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru