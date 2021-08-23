«Боятся Россию!» Зеленский объяснил отсутствие лидеров ЕС на «Крымской платформе»
Форум «Крымская платформа», который в Москве назвали «шабашем», стартует на фоне санкций Киева в отношении российских СМИ и «скомканных» заявлений Зеленского.
В стартующем сегодня на Украине форуме «Крымская платформа» примут участие 44 страны, однако на нем не будет лидеров западных стран, которые, по мнению украинского президента Владимира Зеленского, «боятся» Россию.
Накануне старта форума стало известно о санкциях Украины в отношении «Ростелекома», «Ведомостей», «Московского комсомольца» и ряда других российских СМИ. А западные СМИ заподозрили Зеленского в попытке сорвать встречу лидеров России и Германии, допустив, что именно он мог быть автором таинственного звонка Ангеле Меркель.
«Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину… Но на "Крымскую платформу", вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», - воскресная речь Зеленского в эфире телеканала «Украина» получилась скомканной, но суть ее ясна.
На площадку, цель которой – координация международных усилий, «направленных на возвращение Крыма в состав Украины», в основном приедут главы МИД и министры обороны. США и Германия послали на форум министров энергетики. При этом на уровне президентов будут представлены Польша, Словакия, Венгрия, Словения, Финляндия, а также страны Балтии и Молдавия.
В Москве скептически относятся к «Крымской платформе». Глава МИД России Сергей Лавров назвал предстоящую встречу «шабашем», на котором Запад будет продолжать «пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти».
При этом представителю Крыма, главе рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александру Молохову отказали в участии в «Крымской платформе». По его словам, организаторы «предпочли не заметить» его заявку.
Зато в Крыму заметили позицию Турции по этому вопросу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что «Крымская платформа» станет действенным инструментом в деле «освобождения незаконно оккупированного Крыма».
Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов назвал неблагородной позицию Турции и напомнил старую русскую пословицу.
«Анкара, к сожалению, заняла неблагородную позицию, поддерживая американо-киевскую провокацию против территориальной целостности России. Подобная политика не учитывает непростых для Турции страниц нашей совместной истории, которую не стоит вновь искушать. Проводить политику территориальных посягательств в международных делах это, как гласит русская мудрость, все равно, что рыть яму другому, не думая, что сам в нее попадешь», - сказал он РИА Новости.
В преддверии форума Зеленский провел атаку на российские и украинские СМИ. В ночь на понедельник стало известно о санкциях в отношении 12 российских компаний. В частности, заблокированы сайты «Ростелекома», «Ведомостей» и «Московского комсомольца». Накануне Зеленский заблокировал украинское издание «Страна.ua», напоминает «Коммерсантъ».
Тем временем, американский журнал Politico предположил, что именно Зеленский мог позвонить канцлеру Германии Ангеле Меркель во время ее недавней встречи в Москве с Владимиром Путиным.
«Зеленский мог понадеяться подорвать шансы Меркель на успех в разговоре с его заклятым врагом Путиным», - пишет издание.
О создании "Крымской платформы" Зеленский объявил в сентябре 2020 года.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл этот форум «способом исправить ошибки 2014 года». В конце прошлой недели Россия внесла Кулебу и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в санкционный список.
Ранее Кулеба говорил, что «украинцы и россияне – это два разных народа. Он утверждал, что «Россия напала на Украину», а также признавался, что «все, что осложняет жизнь России, автоматически хорошо для Украины». До этого Россия никогда не применяла санкции в отношении главы МИД Украины. Случившийся прецедент сочли сигналом о том, что отношения Москвы и Киева понизились до уровня «ниже некуда».
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