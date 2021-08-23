«Боятся Россию!» Зеленский объяснил отсутствие лидеров ЕС на «Крымской платформе»

«Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину… Но на "Крымскую платформу", вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», - воскресная речь Зеленского в эфире телеканала «Украина» получилась скомканной, но суть ее ясна.

На площадку, цель которой – координация международных усилий, «направленных на возвращение Крыма в состав Украины», в основном приедут главы МИД и министры обороны. США и Германия послали на форум министров энергетики. При этом на уровне президентов будут представлены Польша, Словакия, Венгрия, Словения, Финляндия, а также страны Балтии и Молдавия.

В Москве скептически относятся к «Крымской платформе». Глава МИД России Сергей Лавров назвал предстоящую встречу «шабашем», на котором Запад будет продолжать «пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти».

При этом представителю Крыма, главе рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александру Молохову отказали в участии в «Крымской платформе». По его словам, организаторы «предпочли не заметить» его заявку.

Зато в Крыму заметили позицию Турции по этому вопросу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что «Крымская платформа» станет действенным инструментом в деле «освобождения незаконно оккупированного Крыма».

Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов назвал неблагородной позицию Турции и напомнил старую русскую пословицу.

«Анкара, к сожалению, заняла неблагородную позицию, поддерживая американо-киевскую провокацию против территориальной целостности России. Подобная политика не учитывает непростых для Турции страниц нашей совместной истории, которую не стоит вновь искушать. Проводить политику территориальных посягательств в международных делах это, как гласит русская мудрость, все равно, что рыть яму другому, не думая, что сам в нее попадешь», - сказал он РИА Новости.

В преддверии форума Зеленский провел атаку на российские и украинские СМИ. В ночь на понедельник стало известно о санкциях в отношении 12 российских компаний. В частности, заблокированы сайты «Ростелекома», «Ведомостей» и «Московского комсомольца». Накануне Зеленский заблокировал украинское издание «Страна.ua», напоминает «Коммерсантъ».

Тем временем, американский журнал Politico предположил, что именно Зеленский мог позвонить канцлеру Германии Ангеле Меркель во время ее недавней встречи в Москве с Владимиром Путиным.

«Зеленский мог понадеяться подорвать шансы Меркель на успех в разговоре с его заклятым врагом Путиным», - пишет издание.

О создании "Крымской платформы" Зеленский объявил в сентябре 2020 года.