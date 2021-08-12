Послания для «бестолковых». Зеленского призвали не игнорировать предупреждения Путина

«Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж - Крым. Опять не дошло. Третий - Донбасс. Мимо. Турецкий поток. Пофиг. Северный поток-2. Аналогично. Увеличение цены на газ. До лампочки. Иск к Украине в ЕСПЧ... Заявление в ООН... Статья об Украине... Обвинение в незаконном преследовании Медведчука... А наши в ответ: кому не нравится - валите жить в Россию», - написал Кузьмин в Facebook.

При этом представитель ОПЗЖ предложил подписчикам и всем остальным подумать, чем это закончится для Украины.

«Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» - добавил Кузьмин.

Ранее депутат отмечал, что Украину могут ждать тяжелые времена из-за отсутствия правильной реакции на статью Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованную в середине июля.

Президент России тогда, в частности, обратился к истории взаимоотношений Москвы и Киева, назвал современную Украину «целиком и полностью детищем советской эпохи» и предположил, что Донбасс нынешним украинским властям не нужен.

«Все ухищрения, связанные с проектом «антиРоссия», нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну», - предупредил Путин.