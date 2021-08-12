Послания для «бестолковых». Зеленского призвали не игнорировать предупреждения Путина
Сигналы из Москвы явно не доходят до Киева, хотя куда уж понятнее, считает украинская оппозиция.
Неадекватная реакция Киева на послания президента России Владимира Путина будет иметь последствия для Украины, предупредил соотечественников депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин.
Парламентарий перечислил 10 «месседжей» Путина, на которые, по его мнению, должны были бы отреагировать украинские власти.
«Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж - Крым. Опять не дошло. Третий - Донбасс. Мимо. Турецкий поток. Пофиг. Северный поток-2. Аналогично. Увеличение цены на газ. До лампочки. Иск к Украине в ЕСПЧ... Заявление в ООН... Статья об Украине... Обвинение в незаконном преследовании Медведчука... А наши в ответ: кому не нравится - валите жить в Россию», - написал Кузьмин в Facebook.
При этом представитель ОПЗЖ предложил подписчикам и всем остальным подумать, чем это закончится для Украины.
«Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» - добавил Кузьмин.
Ранее депутат отмечал, что Украину могут ждать тяжелые времена из-за отсутствия правильной реакции на статью Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованную в середине июля.
Президент России тогда, в частности, обратился к истории взаимоотношений Москвы и Киева, назвал современную Украину «целиком и полностью детищем советской эпохи» и предположил, что Донбасс нынешним украинским властям не нужен.
«Все ухищрения, связанные с проектом «антиРоссия», нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну», - предупредил Путин.
Экс-президент Украины Петр Порошенко ответил Путину своей статьей, опубликованной в польском издании Gazeta Wyborcza.
Порошенко высказал мнение, что «украинская политическая нация» уже давно может себя идентифицировать, при этом у русских и украинцев много отличий.
Он также отметил, что народ Украины имеет собственный исторический опыт, у украинцев есть собственные язык, песни, танцы, кухня, политическая культура и «чувство причастности к европейской цивилизации», добавив, что «нам по барабану», что об этом думает Путин.
Нынешний президент Украины Владимир Зеленский переплюнул Порошенко, сделав в начале августа целую серию провокационных заявлений по Донбассу и Крыму.
Он, в частности, пообещал, что Россия будет «оплакивать решения по Крыму», заявил, что Крым никогда не будет российским и назвал его возвращение Украине «делом времени».
Кроме того, Зеленский предложил жителям Донбасса «искать себе место в России».
Экс-премьер Украины Николай Азаров после этого назвал Зеленского «ошибкой» для Украины, высказав мнение, что тот «соревнуется» с Порошенко по «степени бестолковости».
Правда, в России на это отреагировали с иронией. Например, министр обороны РФ Сергей Шойгу напомнил Зеленскому старый одесский анекдот. «Приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет».
По словам Шойгу, аналогичным образом и Крым «всегда был, есть и будет российским», сколько бы украинских руководителей не сменилось.
Со своей стороны, политолог и историк Константин Бондаренко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что действия Зеленского разъединяют украинцев и приближают Украину к распаду.
«Пока что Украина существует не благодаря какой-то внутренней стабильности, а потому что ее распад не выгоден ее ближайшим соседям. Как обручи бочку, ее соседи сдерживают ее в нынешних границах», - сказал Бондаренко.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 571 / сут.
Умерли
167 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 067 / сут.
- «Яндекс» назвал необычные названия российских населенных пунктов
- Умер экс-мэра Красноярска Петр Пимашков
- Росприроднадзор сообщил о превышении химических веществ в воздухе Якутска
- Европейский регулятор запросил данные по новым побочным реакциям на вакцины Pfizer и Moderna
- S&P: Москва потратит все денежные запасы до конца года
- Выживший пассажир Ми-8 рассказал подробности крушения
- Опрос: Треть россиян готовы потерять часть заработка ради работы на удаленке
- Киркорову запретили въезд на Украину на три года
- Мишустин подписал распоряжение о выплате 46 млрд рублей медикам
- На Камчатке рассказали о состоянии пострадавших при падении вертолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru