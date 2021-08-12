Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем

Запад через «Крымскую платформу» будет пестовать неонацистские настроения украинской власти. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Он также назвал предстоящий в конце августа форум в Киеве шабашем.

Комментарий прозвучал на встрече Лаврова с участниками арт-кластера «Таврида».

Саммит «Крымская платформа» запланирован на 23 августа. Он направлен на возвращение Крыма в состав Украины. Киев приглашает на него представителей стран Запада.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:КрымУкраинаСергей Лавров
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