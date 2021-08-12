Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем
12 августа 202114:11
Запад через «Крымскую платформу» будет пестовать неонацистские настроения украинской власти. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он также назвал предстоящий в конце августа форум в Киеве шабашем.
Комментарий прозвучал на встрече Лаврова с участниками арт-кластера «Таврида».
Саммит «Крымская платформа» запланирован на 23 августа. Он направлен на возвращение Крыма в состав Украины. Киев приглашает на него представителей стран Запада.
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12 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru