Госдуме предложили не допускать Юлию Навальную до выборов

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма (АВАНТИ) предложила Госдуме и Совету Федерации разработать поправки в законодательство, которые лишат физлиц-иноагентов и их родственников возможности принимать участие в российских выборах всех уровней. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава АВАНТИ Рахман Янсуков прокомментировал свое предложение и заявил, что в недавно прошедших несанкционированных акциях виновны западные спецслужбы.