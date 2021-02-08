Госдуме предложили не допускать Юлию Навальную до выборов

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма (АВАНТИ) предложила Госдуме и Совету Федерации разработать поправки в законодательство, которые лишат физлиц-иноагентов и их родственников возможности принимать участие в российских выборах всех уровней. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава АВАНТИ Рахман Янсуков прокомментировал свое предложение и заявил, что в недавно прошедших несанкционированных акциях виновны западные спецслужбы.

Минюст РФ впервые добавил физлиц в реестр СМИ-иноагентов

Бабушкинский суд Москвы 3 февраля признал представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный и отправил оппозиционного политика в колонию на 2 года и 8 месяцев. По словам Янсукова, Юлия Навальная может выступить как независимый кандидат, повторив опыт Светланы Тихановской, которая участвовала в выборах президента Белоруссии, когда ее супруг находился под арестом.

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ФОТО: twitter.com/Kira_Yarmysh
ТЕГИ:ВыборыГосдумаИноагентыАлексей Навальный
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