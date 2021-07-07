Пьяная пассажирка напала в самолете на певицу Елену Ваенгу

Пьяная пассажирка самолета Ларнака — Санкт-Петербург напала на певицу Елену Ваенгу, летевшую тем же бортом. Об этом сообщила сама исполнительница на своей странице в Instagram.

Ваенга рассказала, что вместе с мужем и ребенком летела бизнес-классом. Одна из пассажирок в состоянии «сильнейшего алкогольного опьянения» начала оскорблять певицу и плеваться в нее.

«В течение двух часов стоял чудовищный мат. Так женщина решила высказать свое отношение ко мне. Я смысла не поняла. Дама сама не понимала, что она хочет от меня, ей надо было поскандалить», — поделилась исполнительница.

По словам Ваенги, она игнорировала нападки дебоширки, однако позже женщина начала кидаться на певицу, а затем и муж пассажирки «стал задирать» находящихся поблизости мужчин.

Певица отметила, что стюардессы не смогли успокоить скандалистов, и капитан воздушного судна вызвал полицию в аэропорт прибытия. После посадки в Санкт-Петербурге правоохранители задержали дебоширов.

Подписчики Елены Ваенги поддержали исполнительницу, отметив, что она «молодец» и поступила «грамотно» и «мудро, не отвечая "дичью на дичь"».

Позже один из задержанных в беседе с «Известиями» рассказал, что конфликт в самолете произошел из-за того, что певица «вела себя агрессивно, ноги поднимала, без носков». Мужчина подчеркнул, что ни он, ни его супруга не были пьяны. Кроме того, в связи с инцидентом супружеская пара намерена обратиться в транспортную прокуратуру.



