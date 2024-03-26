Лукашенко заявил, что совершившие теракт в «Крокусе» не могли пойти в Беларуссию
Совершившие теракт в «Крокус Сити Холле» преступники направились в сторону Украины из-за усиленных мер безопасности на российско-белорусской границе. Как сообщает БелТА, такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко .
Он указал, что в приграничной зоне были задействованы силы республиканских МВД и КГБ, а также пограничники и военнослужащие.
По его словам, он созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. А после получения информации о том, что автомобиль террористов движется к Брянску, Москва и Минск договорились блокировать свои участки направления вероятного движения преступников.
«Их кураторы (у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения) — они понимали, что в Беларусь заходить нельзя», — сказал Лукашенко.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил уверенность в том, что Украина причастна к теракту в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru