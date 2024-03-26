Лукашенко заявил, что совершившие теракт в «Крокусе» не могли пойти в Беларуссию

Он указал, что в приграничной зоне были задействованы силы республиканских МВД и КГБ, а также пограничники и военнослужащие.

По его словам, он созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. А после получения информации о том, что автомобиль террористов движется к Брянску, Москва и Минск договорились блокировать свои участки направления вероятного движения преступников.

«Их кураторы (у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения) — они понимали, что в Беларусь заходить нельзя», — сказал Лукашенко.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил уверенность в том, что Украина причастна к теракту в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

