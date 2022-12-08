Турция призвала Москву и Запад прийти к договоренностям по миропорядку

Россия и западные страны должны прийти к новым договоренностям по миропорядку, чтобы избежать напряженности, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Anadolu.

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Как сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, без устранения первопричин российско-украинского конфликта будет трудно достичь равновесия в мире. «Россия и Запад должны достигнуть новых договоренностей по миропорядку, что позволит устранить напряженность на мировой арене», - заявил политик.

Отмечается, что человечеству необходимо провести новое распределение сил на мировой арене.

Ранее Калын заявил, что Запад не должен «сжигать мосты» с Россией. Если Запад окончательно «рассорится» с российским властями, то выстраивать диалог с Москвой будет некому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападРоссияТурция
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