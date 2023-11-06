Боррель заявил о провале Запада в решении палестино-израильского конфликта

По его мнению, причиной этого провала стал недостаток воли в разрешении ближневосточного конфликта, а расплачиваться приходится «израильтянам и палестинцам».

«Эта цена будет продолжать увеличиваться», — подчеркнул Боррель, добавив, что международного сообщества остался последний шанс для долгосрочного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил о готовности вернуться к управлению сектором Газа, который в настоящее время контролируется движением ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».