Боррель заявил о провале Запада в решении палестино-израильского конфликта

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что трагедия, которая разворачивается на Ближнем Востоке, это «результат коллективного политического и морального провала», сообщает РИА Новости.

Журналист Херш: Нетаньяху отказал США в приостановке боевых действий в любом виде

По его мнению, причиной этого провала стал недостаток воли в разрешении ближневосточного конфликта, а расплачиваться приходится «израильтянам и палестинцам».

«Эта цена будет продолжать увеличиваться», — подчеркнул Боррель, добавив, что международного сообщества остался последний шанс для долгосрочного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил о готовности вернуться к управлению сектором Газа, который в настоящее время контролируется движением ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонфликтИзраильПалестинаЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры