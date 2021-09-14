Боррель заявил о необходимости единой политики ЕС в отношении РФ

По словам Борреля, РФ старается вести переговоры с отдельными странами, а не с союзом. Он назвал Россию крупным игроком международной России, с которым ЕС должен стремиться к более стабильным отношениям.



Кроме того, дипломат указал на то, что задачей ЕС останется, в частности, защита «таких людей, как Навальный».

Ранее в августе Боррель заявил, что Евросоюз не может позволить Россию и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане.