Боррель заявил о необходимости единой политики ЕС в отношении РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости единства стран союза в отношении РФ, поскольку «Россия хочет посеять среди нас раздор». Соответствующее заявление он сделал на сессии Европарламента, передает «Интерфакс».

Боррель: ЕС не признает режим талибов, но будет с ним взаимодействовать

По словам Борреля, РФ старается вести переговоры с отдельными странами, а не с союзом. Он назвал Россию крупным игроком международной России, с которым ЕС должен стремиться к более стабильным отношениям.

Кроме того, дипломат указал на то, что задачей ЕС останется, в частности, защита «таких людей, как Навальный».

Ранее в августе Боррель заявил, что Евросоюз не может позволить Россию и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/josepborrell
ТЕГИ:Евросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры