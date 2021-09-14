Боррель заявил о необходимости единой политики ЕС в отношении РФ
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости единства стран союза в отношении РФ, поскольку «Россия хочет посеять среди нас раздор». Соответствующее заявление он сделал на сессии Европарламента, передает «Интерфакс».
По словам Борреля, РФ старается вести переговоры с отдельными странами, а не с союзом. Он назвал Россию крупным игроком международной России, с которым ЕС должен стремиться к более стабильным отношениям.
Кроме того, дипломат указал на то, что задачей ЕС останется, в частности, защита «таких людей, как Навальный».
Ранее в августе Боррель заявил, что Евросоюз не может позволить Россию и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане.
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