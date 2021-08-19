В ЕС призвали не дать России контролировать ситуацию в Афганистане

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может позволить Россию и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане, передает РИА Новости.

Он отметил, что на данный момент в Афганистане возможно формирование правительства с участием различных политических сил, в том числе из бывшего правительства.

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Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнил по значимости приход к власти талибов в Афганистане самым значительным геополитическим событием со времени входа Крыма в состав России. Об этом он заявил журналистам после заседания глав МИД ЕС.

Боррель напомнил, что Иран, Пакистан, Турция и Индия, а также Россия и Китай остаются странами, с которыми придется вести диалог и требовать от них выполнении резолюций Совета Безопасности ООН.

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ФОТО: pxhere.com
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