В ЕС призвали не дать России контролировать ситуацию в Афганистане
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может позволить Россию и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане, передает РИА Новости.
Он отметил, что на данный момент в Афганистане возможно формирование правительства с участием различных политических сил, в том числе из бывшего правительства.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнил по значимости приход к власти талибов в Афганистане самым значительным геополитическим событием со времени входа Крыма в состав России. Об этом он заявил журналистам после заседания глав МИД ЕС.
Боррель напомнил, что Иран, Пакистан, Турция и Индия, а также Россия и Китай остаются странами, с которыми придется вести диалог и требовать от них выполнении резолюций Совета Безопасности ООН.
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