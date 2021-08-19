В ЕС призвали не дать России контролировать ситуацию в Афганистане

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может позволить Россию и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане, передает РИА Новости.

Он отметил, что на данный момент в Афганистане возможно формирование правительства с участием различных политических сил, в том числе из бывшего правительства.