Боррель: ЕС не признает режим талибов, но будет с ним взаимодействовать
Евросоюз будет взаимодействовать с движением "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы оказывать помощь населению Афганистана. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По словам Борреля, диалог европейских стран с радикалами будет направлен на борьбу с терроризмом, создание условий для эвакуации и гуманитарного доступа. ЕС также будет настаивать на соблюдении прав человека.
В Евросоюзе заявили о готовности вернуть свою дипмиссию в Афганистан, однако для этого им необходимо убедиться в безопасности сотрудников. Глава европейской дипломатии также рассказал о создании платформы для взаимодействия с соседями Афганистана, чтобы координировать вопросы миграции и борьбы с терроризмом.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, охарактеризовал ситуацию в Афганистане как гуманитарную катастрофу. Он напомнил, что огромное количество работавших на западные страны афганцев оказались брошенными.
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