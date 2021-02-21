Боррель заявил о намерении обсудить ситуацию с Навальным на уровне стран ЕС

«С министрами стран ЕС в понедельник мы обсудим дальнейшие действия Евросоюза на заседании Совета по иностранным делам, добавил Боррель», - заявил дипломат.

Напомним, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, который побывал в Москве в первую неделю февраля впервые за три года в том числе в связи с судебным процессом над оппозиционером Алексеем Навальным, заявил, что Россия не заинтересована в налаживании отношений с Евросоюзом.

Ранее Bloomberg сообщил, что ЕС готовится сформулировать новые санкции против России: правительства стран-членов Евросоюза рассмотрят вопрос о санкциях из-за ареста Навального в понедельник, 22 февраля.