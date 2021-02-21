Боррель заявил о намерении обсудить ситуацию с Навальным на уровне стран ЕС
По мнению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, российские суды продолжают игнорировать решение ЕСПЧ по делу Алексея Навального. Об этом политик заявил в своем Twitter.
«С министрами стран ЕС в понедельник мы обсудим дальнейшие действия Евросоюза на заседании Совета по иностранным делам, добавил Боррель», - заявил дипломат.
Напомним, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, который побывал в Москве в первую неделю февраля впервые за три года в том числе в связи с судебным процессом над оппозиционером Алексеем Навальным, заявил, что Россия не заинтересована в налаживании отношений с Евросоюзом.
Ранее Bloomberg сообщил, что ЕС готовится сформулировать новые санкции против России: правительства стран-членов Евросоюза рассмотрят вопрос о санкциях из-за ареста Навального в понедельник, 22 февраля.
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