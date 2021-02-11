Боррель назвал условие нормализации отношений ЕС и России
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что нормализация отношений между ЕС и Россией станет возможна после выполнения минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление Боррель сделал по итогам заседания Совета ассоциации ЕС - Украина в Брюсселе.
Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.
Боррель посетил российскую столицу 4-6 февраля. В рамках визита глава евродипломатии встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и представителями общественных организаций страны. Позже ряд европейских дипломатов заявили, что визит Борреля в Москву закончился унижением для ЕС.
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