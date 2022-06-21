Боррель заявил о намерении ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление
21 июня 202222:38
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о намерении Евросоюза предоставить Киеву статус кандидата на вступление. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Борреля, статус будет предоставлен на саммите 23-24 июня. Он отметил, что такое решение было принято на встречах глав МИД стран Евросоюза.
Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз предрешён.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru