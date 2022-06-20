Байден: очень вероятно, что Украина станет членом ЕС

Также Байден отметил, что не намерен в ближайшем будущем посещать Украину. В конце июня Байден отправится с рабочим визитом в страны Европы и Ближнего Востока.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Однако от Киева требуется провести судебную реформу, принять законы о борьбе с коррупцией и отмыванием денег, внести поправки в закон о нацменьшинствах.

