Байден: очень вероятно, что Украина станет членом ЕС

Президент США Джо Байден заявил о высокой вероятности членства Украины в Евросоюзе. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Также Байден отметил, что не намерен в ближайшем будущем посещать Украину. В конце июня Байден отправится с рабочим визитом в страны Европы и Ближнего Востока.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Однако от Киева требуется провести судебную реформу, принять законы о борьбе с коррупцией и отмыванием денег, внести поправки в закон о нацменьшинствах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраина
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