Боррель заявил, что военная помощь Украине от ЕС оказалась заморожена
Европейская военная помощь Украине оказалась фактически заморожена. Об этом в интервью порталу EUObserver заявил бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, после того, как он покинул свой пост, из-за Венгрии в Европейском фонде мира остаются заблокированы 6,6 млрд евро на вооружение Киева. И похожая ситуация обстоит с согласованием новых антироссийских санкций.
«Мы в тупике», - заключил Боррель.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе, так как она систематически действует против общих интересов безопасности Европы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru