Боррель заявил, что военная помощь Украине от ЕС оказалась заморожена

По его словам, после того, как он покинул свой пост, из-за Венгрии в Европейском фонде мира остаются заблокированы 6,6 млрд евро на вооружение Киева. И похожая ситуация обстоит с согласованием новых антироссийских санкций.

«Мы в тупике», - заключил Боррель.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе, так как она систематически действует против общих интересов безопасности Европы, сообщает RT.

