Силуанов: В течение года дефицит бюджета будет выравниваться
16 апреля 202610:59
Дефицит бюджета России будет выравниваться в течение года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.
Как отметил глава Минфина, ведомство будет выходить на плановые кассовые значения.
Ранее президент Владимир Путин призвал выдерживать курс на сбалансированность бюджета, пишет Ura.ru. Как отметил глава государства, следует сохранять его устойчивость и нацеленность на развитие, в том числе на фоне резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках.
Горячие новости
- «Идея пришла на корпоративе»: Режиссер Соснин о фильме «Человек–пароход»
- В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно
- Силуанов: В течение года дефицит бюджета будет выравниваться
- Из-за атаки БПЛА на Туапсе пострадали семь человек
- Лучшие игры в карьере: Кафанов раскрыл секрет успеха Сафонова в «ПСЖ»
- Сикорский: Варшава не допустит ускоренного принятия Украины в ЕС
- Швыдкой рассказал, кто определит представителя РФ на «Интервидении»
- «Отступление от традиций!»: Останина заявила, что займется вопросом «соло-мам»
- В Крыму задержали двоих готовивших теракт по заданию Киева
- На станции Туапсе повреждена контактная сеть на фоне атаки БПЛА