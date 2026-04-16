Силуанов: В течение года дефицит бюджета будет выравниваться

Дефицит бюджета России будет выравниваться в течение года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

Глава Минфина посоветовал бизнесу готовиться к трудным временам и экономить деньги

Как отметил глава Минфина, ведомство будет выходить на плановые кассовые значения.

Ранее президент Владимир Путин призвал выдерживать курс на сбалансированность бюджета, пишет Ura.ru. Как отметил глава государства, следует сохранять его устойчивость и нацеленность на развитие, в том числе на фоне резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БюджетМинфинАнтон Силуанов

Горячие новости

Все новости

партнеры