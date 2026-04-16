На станции Туапсе повреждена контактная сеть на фоне атаки БПЛА
16 апреля 202609:50
Контактная сеть на станции Туапсе получила повреждения в результате постороннего вмешательства. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
«В настоящее время ведутся ремонтные работы. Пострадавших нет», - отмечается в сообщении.
По данным СКЖД, поезда дальнего и пригородного сообщения продолжают движение в штатном режиме.
Ранее стало известно, что Туапсе подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате были повреждены шесть домов. Из-за ударов погибли двое детей, пишет Ura.ru.
