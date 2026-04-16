На станции Туапсе повреждена контактная сеть на фоне атаки БПЛА

Контактная сеть на станции Туапсе получила повреждения в результате постороннего вмешательства. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

«В настоящее время ведутся ремонтные работы. Пострадавших нет», - отмечается в сообщении.

По данным СКЖД, поезда дальнего и пригородного сообщения продолжают движение в штатном режиме.

Ранее стало известно, что Туапсе подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате были повреждены шесть домов. Из-за ударов погибли двое детей, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Краснодарский КрайЖелезная Дорога

Все новости

партнеры