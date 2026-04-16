Сикорский: Варшава не допустит ускоренного принятия Украины в ЕС
16 апреля 202610:37
Польша не допустит ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.
Как отметил политик, в Еврокомиссии появилась мысль об ускоренном членстве Киева.
«Этого не будет», - заявил Сикорский в эфире радио RMF FM.
По словам министра, Варшава настаивает, чтобы Киев выполнял все необходимые для вступления в ЕС условия, как это делала Польша.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что Украина не сможет вступить в ЕС к 1 января следующего года, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- «Идея пришла на корпоративе»: Режиссер Соснин о фильме «Человек–пароход»
- В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно
- Силуанов: В течение года дефицит бюджета будет выравниваться
- Из-за атаки БПЛА на Туапсе пострадали семь человек
- Лучшие игры в карьере: Кафанов раскрыл секрет успеха Сафонова в «ПСЖ»
- Сикорский: Варшава не допустит ускоренного принятия Украины в ЕС
- Швыдкой рассказал, кто определит представителя РФ на «Интервидении»
- «Отступление от традиций!»: Останина заявила, что займется вопросом «соло-мам»
- В Крыму задержали двоих готовивших теракт по заданию Киева
- На станции Туапсе повреждена контактная сеть на фоне атаки БПЛА