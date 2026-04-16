Сикорский: Варшава не допустит ускоренного принятия Украины в ЕС

Польша не допустит ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

Как отметил политик, в Еврокомиссии появилась мысль об ускоренном членстве Киева.

«Этого не будет», - заявил Сикорский в эфире радио RMF FM.

По словам министра, Варшава настаивает, чтобы Киев выполнял все необходимые для вступления в ЕС условия, как это делала Польша.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что Украина не сможет вступить в ЕС к 1 января следующего года, пишет Ura.ru.

