Лучшие игры в карьере: Кафанов раскрыл секрет успеха Сафонова в «ПСЖ»
Тренер вратарей национальной сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил НСН, что Матвей Сафонов провел свой лучший матч в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Российский вратарь Матвей Сафонов стал основным голкипером в «ПСЖ», так как умеет собраться на самые сложные матчи и провести их без ошибок, заявил НСН тренер вратарей национальной сборной России по футболу Виталий Кафанов.
Матвей Сафонов сверкнул в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0). Это первый российский вратарь, не пропустивший на «Энфилде» в ЛЧ. Голкипер «ПСЖ» совершил несколько сейвов, отбивая удары в упор. Кафанов назвал этот матч лучшим за карьеру Матвея.
«Матч с «Ливерпулем» стал одним из лучших в карьере Матвея Сафонова. Если раньше мы говорили, что он хорошо играет и где-то выручает, то в этот раз англичане провели очень сильный матч, создали много моментов у ворот «ПСЖ», но Матвей спас команду в первом тайме, а во втором тайме, при счёте 0:0, он намертво взял очень сложный мяч с отскока от мокрого поля. После этого момента французы тут же забили гол, и это был главный поворотный эпизод в двухраундовом противостоянии. Матвей сыграл в нём ключевую роль», - отметил он.
Также Кафанов объяснил, как Сафонову удалось стать основным вратарем в команде.
«Самый достоверный показатель качества игры голкипера – ошибки. У Матвея до недавнего матча с «Тулузой» на протяжении всего этого футбольного сезона их не было. Но это не повлияло на результат той встречи. Парижане выиграли со счетом 3:1. Когда тренеры доверяли место в основном составе Шевалье, он допустил несколько грубых ошибок, из-за которых команда недосчиталась очков. Умение играть ключевые матчи – одно из самых важных качеств для вратаря высокого уровня. И это говорит о том, что Матвей – ментально очень сильный. В данной ситуации знание французского языка очень важно. Есть общение с игроками не только на поле, но и в быту. И Матвей заслужил уважение со стороны членов команды и болельщиков клуба. В Париже он развивается как вратарь и как личность. За тот короткий период, который он проводит в роли основного вратаря «ПСЖ», он получил право считать себя в одном ряду с лучшими действующими голкиперами мирового класса», - заключил собеседник НСН.
Ранее Сафонов стал первым в истории голкипером, который в послематчевой серии пенальти отбил четыре удара подряд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
