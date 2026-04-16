Российский вратарь Матвей Сафонов стал основным голкипером в «ПСЖ», так как умеет собраться на самые сложные матчи и провести их без ошибок, заявил НСН тренер вратарей национальной сборной России по футболу Виталий Кафанов.

Матвей Сафонов сверкнул в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0). Это первый российский вратарь, не пропустивший на «Энфилде» в ЛЧ. Голкипер «ПСЖ» совершил несколько сейвов, отбивая удары в упор. Кафанов назвал этот матч лучшим за карьеру Матвея.