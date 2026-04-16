В Крыму задержали двоих готовивших теракт по заданию Киева

Двух жителей Крыма задержали в регионе при подготовке теракта по заказу Главного управления разведки украинского министерства обороны. Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным следствия, летом 2024 года один из фигурантов вступил в контакт с представителем украинской разведки через интернет, выразив готовность действовать против интересов России. Позже он привлек второго подозреваемого, выступавшего против специальной военной операции РФ.

Оба фигуранта вступили в террористическое сообщество, сформированное иностранной разведкой. По указанию кураторов злоумышленники извлекли из тайников самодельное взрывное устройство и электродетонатор, определили четыре потенциальные цели для терактов и изучили местность.

Фигурантам не удалось довести преступный замысел до конца. Злоумышленников задержали сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Ранее четырех подростков обвинили в совершении терактов и диверсий в Башкирии, Кировской области и Красноярском крае, напоминает Ura.ru.

