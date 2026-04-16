В Крыму задержали двоих готовивших теракт по заданию Киева
Двух жителей Крыма задержали в регионе при подготовке теракта по заказу Главного управления разведки украинского министерства обороны. Об этом сообщила прокуратура региона.
По данным следствия, летом 2024 года один из фигурантов вступил в контакт с представителем украинской разведки через интернет, выразив готовность действовать против интересов России. Позже он привлек второго подозреваемого, выступавшего против специальной военной операции РФ.
Оба фигуранта вступили в террористическое сообщество, сформированное иностранной разведкой. По указанию кураторов злоумышленники извлекли из тайников самодельное взрывное устройство и электродетонатор, определили четыре потенциальные цели для терактов и изучили местность.
Фигурантам не удалось довести преступный замысел до конца. Злоумышленников задержали сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Ранее четырех подростков обвинили в совершении терактов и диверсий в Башкирии, Кировской области и Красноярском крае, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
- Швыдкой рассказал, кто определит представителя РФ на «Интервидении»
- «Отступление от традиций!»: Останина заявила, что займется вопросом «соло-мам»
- В Крыму задержали двоих готовивших теракт по заданию Киева
- На станции Туапсе повреждена контактная сеть на фоне атаки БПЛА
- Передышка перед перемирием: Лидеры Ливана и Израиля встретятся впервые за 34 года
- Франция отменила арест задержанного на пути из России судна Deyna
- В Южно-Сахалинске возбудили дело из-за случаев кишечной инфекции в детсадах
- Развожаев заявил об уничтожении 19 дронов, атаковавших Севастополь
- Песков: Москва сожалеет о решении Молдавии выйти из СНГ
- Россию назвали «ковчегом» продовольственной безопасности на фоне войны в Иране