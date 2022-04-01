Боррель выразил сожаление в связи с контрсанкциями России
Евросоюз сожалеет о введении Россией контрсанкций в отношении руководителей сообщества, а также об отсутствии возможности их оспорить. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Ранее РФ в качестве ответа на ограничения, введенные в отношении страны после начала спецоперации на Украине, запретила въезд высшему руководству ЕС, большинству депутатов Европарламента, европейским высокопоставленным должностным лицам.
По словам Борреля, ограничения Евросоюза, в отличие от контрсанкций России, «открыто опубликованы, основаны на ясных критериях и предусматривают легальные возможности их оспорить».
Глава евродипломатии подчеркнул, что ЕС продолжает требовать завершения российской спецоперации, вывода войск из Украины и соблюдения ее суверенитета и территориальной целостности «в международно признанных границах».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 277 / сут.
Умерли
369 тыс.+345 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+50 496 / сут.
- Минобороны показало кадры уничтожения комплекса С-300 ВСУ
- Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 в нескольких регионах
- Боррель выразил сожаление в связи с контрсанкциями России
- Сенатор объяснил, почему ПВО не зафиксировали украинские вертолеты в Белгороде
- В Германии предрекли сильнейший с 1945 года кризис в случае отказа от российского газа
- Канал «Царьград» получил от Google 1 млрд рублей неустойки
- В Курской области все службы перевели в режим повышенной готовности
- Минобороны: ВС РФ уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами и горючим
- Депардье выступил против Путина и пообещал помочь Украине
- «НАТО играет с огнем»: в МИД оценили поставки оружия на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru