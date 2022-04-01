Боррель выразил сожаление в связи с контрсанкциями России

Евросоюз сожалеет о введении Россией контрсанкций в отношении руководителей сообщества, а также об отсутствии возможности их оспорить. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Россия ввела санкции против руководства Евросоюза

Ранее РФ в качестве ответа на ограничения, введенные в отношении страны после начала спецоперации на Украине, запретила въезд высшему руководству ЕС, большинству депутатов Европарламента, европейским высокопоставленным должностным лицам.

По словам Борреля, ограничения Евросоюза, в отличие от контрсанкций России, «открыто опубликованы, основаны на ясных критериях и предусматривают легальные возможности их оспорить».

Глава евродипломатии подчеркнул, что ЕС продолжает требовать завершения российской спецоперации, вывода войск из Украины и соблюдения ее суверенитета и территориальной целостности «в международно признанных границах».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ответные Санкции РоссииЕвросоюз
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