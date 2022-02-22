Боррель: Текст предложения по санкциям против России уже готовится

Европейский союз уже приступил к подготовке текста нового решения о санкциях против России в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Белый дом анонсировал новые антироссийские санкции из-за ДНР и ЛНР

«Это не означает, что сегодня мы примем все решения, речь идет только о срочном ответе», - сказал Боррель, его выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.

Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что Россия должна быть готова к беспрецедентным санкциям со стороны США в случае признания ДНР и ЛНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииРоссияЕвросоюз
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