Боррель: Текст предложения по санкциям против России уже готовится

«Это не означает, что сегодня мы примем все решения, речь идет только о срочном ответе», - сказал Боррель, его выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.

Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что Россия должна быть готова к беспрецедентным санкциям со стороны США в случае признания ДНР и ЛНР.

