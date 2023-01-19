Боррель: Страны ЕС полностью избавятся от энергоресурсов из России в 2023 году

Все страны Европейского союза, кроме Венгрии, избавятся от энергоресурсов из России до конца этого года. Такую уверенность выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая в Международном университете в Испании.

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Он отметил, что Венгрия может стать исключением по политическим причинам. Боррель также подчеркнул, что российская экономика «заплатит высокую цену» за конфликт на Украине благодаря введенным санкциям.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на ВЭФ в Давосе заявил, что Германии удалось преодолеть зависимость от российских энергоресурсов, сообщает RT. По словам Шольца, энергобезопасность удалось обеспечить за счет заполненных энергохранилищ и европейской солидарности.

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ФОТО: РИА Новости
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