Боррель: Страны ЕС полностью избавятся от энергоресурсов из России в 2023 году

Он отметил, что Венгрия может стать исключением по политическим причинам. Боррель также подчеркнул, что российская экономика «заплатит высокую цену» за конфликт на Украине благодаря введенным санкциям.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на ВЭФ в Давосе заявил, что Германии удалось преодолеть зависимость от российских энергоресурсов, сообщает RT. По словам Шольца, энергобезопасность удалось обеспечить за счет заполненных энергохранилищ и европейской солидарности.

