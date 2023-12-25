Лукашенко назвал дураком Борреля

Лукашенко усомнился в умственных способностях Борреля, заявив, что глава евродипломатии не имеет отношения к политике. «Если бы он умный был, он бы подумал так по-хозяйски. Нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться, так мы что же на эти проблемы будем наслаивать новые? Любой человек так бы подумал», — заявил президент Белоруссии.

Глава Белоруссии добавил, что боевые действия не нужны ни Москве, ни Минску, и призвал разобраться с конфликтом на Украине.

Ранее Лукашенко заявил, что к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приходит понимание того, что завершить конфликт на Украине можно лишь политическим путем.

