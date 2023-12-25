Лукашенко назвал дураком Борреля
Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, призвавшего не допустить победы России в противостоянии с Украиной, дураком. Об этом сообщил агентство РИА Новости.
Лукашенко усомнился в умственных способностях Борреля, заявив, что глава евродипломатии не имеет отношения к политике. «Если бы он умный был, он бы подумал так по-хозяйски. Нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться, так мы что же на эти проблемы будем наслаивать новые? Любой человек так бы подумал», — заявил президент Белоруссии.
Глава Белоруссии добавил, что боевые действия не нужны ни Москве, ни Минску, и призвал разобраться с конфликтом на Украине.
Ранее Лукашенко заявил, что к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приходит понимание того, что завершить конфликт на Украине можно лишь политическим путем.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Художественный руководитель Малого театра Соломин встретит в больнице Новый год
- В Москве отменили премьеру фильма «Иван Васильевич меняет все!»
- Лукашенко назвал дураком Борреля
- Bloomberg: биткоин обошел по динамике роста золото и акции
- Лукашенко заявил, что Зеленский понимает неизбежность политического пути к миру
- Bild: полиция оцепила вокзал на западе Германии из-за террористической угрозы
- Чемпиону «Формулы 1» Ферстаппену не позволили взять напрокат спорткар Mercedes
- Россиянам рассказали о сроках первых выплат пенсий и пособий в 2024 году
- «Яндекс» объяснил пропажу названия Эгейского моря с карты технической ошибкой
- Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru