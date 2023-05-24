Столтенберг: боевые самолеты направят Украине в зависимости от развития ситуации
Поставка военных самолетов Украине запланирована и начнется в зависимости от развития ситуации, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
По его словам, это может произойти, как во время конфликта с Россией, так по его завершении.
Генсек Североатлантического альянса отметил также важность начала подготовки украинских летчиков по управлению военными самолетами стран НАТО.
«Это отражает долгосрочные обязательства, так как после окончания войны необходимо обеспечить наличие у Украины военных возможностей для предотвращения новых агрессий», - добавил Столтенберг.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что украинских летчиков уже готовят управлению F-16, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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