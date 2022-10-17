Боррель рассказал, когда Евросоюз объявит о новых антироссийских санкциях

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что работа по санкциям против России идёт постоянно, сообщает РИА Новости.

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По его словам, несколько дней назад ввели новый пакет ограничений, для нового пределяются цели.

«Я не могу вам сейчас рассказать о том, каковы будут следующие дополнительные меры... Как только мы определим цели для таких мер, мы сможем объявить о санкциях в отношении этих целей», - подчеркнул он.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза подтвердили готовность ввести новые санкции против Москвы в случае продолжения конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/josepborrell
ТЕГИ:СпецоперацияСанкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюз
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