Боррель рассказал, когда Евросоюз объявит о новых антироссийских санкциях

По его словам, несколько дней назад ввели новый пакет ограничений, для нового пределяются цели.

«Я не могу вам сейчас рассказать о том, каковы будут следующие дополнительные меры... Как только мы определим цели для таких мер, мы сможем объявить о санкциях в отношении этих целей», - подчеркнул он.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза подтвердили готовность ввести новые санкции против Москвы в случае продолжения конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

