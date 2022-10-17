Боррель рассказал, когда Евросоюз объявит о новых антироссийских санкциях
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что работа по санкциям против России идёт постоянно, сообщает РИА Новости.
По его словам, несколько дней назад ввели новый пакет ограничений, для нового пределяются цели.
«Я не могу вам сейчас рассказать о том, каковы будут следующие дополнительные меры... Как только мы определим цели для таких мер, мы сможем объявить о санкциях в отношении этих целей», - подчеркнул он.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза подтвердили готовность ввести новые санкции против Москвы в случае продолжения конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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