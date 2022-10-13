Солист Modern Talking осудил санкции Евросоюза против России

Солист группы Modern Talking Дитер Болен назвал страдания европейцев результатом санкционной политики Германии и ЕС в отношении России. Свое мнение он высказал во время мероприятия Founder Summit 2022.

По словам музыканта, политикам давно нужно было сесть за стол переговоров и решить ситуацию дипломатическим путём.

«Теперь мы должны замёрзнуть, теперь мы должны сделать то-то и то-то — всё это дерьмо. Рубль растёт, евро падает, а политики бегают и пытаются как-то справиться со всей этой инфляцией», — заявил Болен.

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Его позицию поддержали и находящиеся в зале зрители. В ответ на слова музыканта люди стали аплодировать и выкрикивать одобрение.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» приводил слова одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса, по мнению которого к обострению на Украине привела неспособность западных стран договариваться.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Музыканты о политике
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