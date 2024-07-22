Боррель заявил, что первый транш Киеву из доходов от активов РФ будет в августе

Киев получит первый транш от доходов замороженных российских активов в начале августа. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.

Боррель сообщил министрам, что первый транш в размере €1,4 млрд, ожидаемый в начале августа, уже находится в стадии подготовки.