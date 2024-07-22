Боррель заявил, что первый транш Киеву из доходов от активов РФ будет в августе
Киев получит первый транш от доходов замороженных российских активов в начале августа. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.
Боррель сообщил министрам, что первый транш в размере €1,4 млрд, ожидаемый в начале августа, уже находится в стадии подготовки.
Боррель отметил, что страны ЕС планируют финансировать поставки Киеву приоритетного вооружения, включая системы ПВО, артиллерийские боеприпасы и ресурсы для украинской оборонной промышленности.
В мае Совет ЕС решил использовать доходы от замороженных российских активов для военной помощи Украине. 90% прибыли будет направлено в Европейский фонд мира для финансирования Киева, 10% — на восстановление Украины, а депозитарии сохранят 10% для покрытия своих рисков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru