Боррель призвал отложить обсуждение гарантий безопасности для России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал отложить обсуждение гарантий безопасности для России и обсудить сперва гарантии для Украины. Об этом глава евродипломатии заявил в ходе выступления на форуме парижского института Жака Делора.

Макрон заявил о необходимости гарантий для России в будущей архитектуре безопасности Европы

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии для России, напоминает Ura.ru.

«Что касается гарантий безопасности для России, то об этом мы поговорим позже», — цитирует Борреля РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что украинский конфликт должен разрешаться в соответствии со всеми нормами международного права путем предоставления Киеву гарантий безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьРоссияЕвросоюз
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