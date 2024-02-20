Боррель призвал Грузию бороться с антизападной дезинформацией

Евросоюз требует от Грузии полного следования внешнеполитическому курсу Брюсселя для будущего вступления в сообщество, в том числе в вопросе санкций. О этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

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Он отметил, что Евросоюз - это сообщество, основанное на общих ценностях и принципах. По его словам, все это стало особенно важно сейчас, «поскольку мы живем в очень сложном и даже опасном геополитическом контексте».

Боррель заметил, что ЕС озабочен распространением антизападной дезинформации и риторики. Политик призывал удвоить усилия по борьбе с манипуляцией информацией и внешним вмешательством в выборы.

Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявлял, что целью Грузиии к 2030 году является быть наиболее подготовленными среди стран-кандидатов, чтобы получить статус государства-члена Евросоюза. Также он говорил, что Тбилиси продолжит активное сотрудничество с США и НАТО.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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