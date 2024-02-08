Президент Грузии назначила Ираклия Кобахидзе главой правительства
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе премьер-министром. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию главы государства.
В документе сказано, что распоряжение о назначении Кобахидзе подписано, чтобы правительство бесперебойно работало над борьбой со стихией и устранением последствий. Последние несколько дней в Грузии идут сильные снегопады и дожди.
В четверг, 8 февраля, парламент Грузии выразил доверие правительству Кобахидзе и его программе. За проголосовали 84 депутата при необходимом минимуме в 76.
Ранее Кобахидзе назвал своим приоритетом на посту главы правительства объединение с Абхазией и Южной Осетией, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru