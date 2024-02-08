Президент Грузии назначила Ираклия Кобахидзе главой правительства

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе премьер-министром. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию главы государства.

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В документе сказано, что распоряжение о назначении Кобахидзе подписано, чтобы правительство бесперебойно работало над борьбой со стихией и устранением последствий. Последние несколько дней в Грузии идут сильные снегопады и дожди.

В четверг, 8 февраля, парламент Грузии выразил доверие правительству Кобахидзе и его программе. За проголосовали 84 депутата при необходимом минимуме в 76.

Ранее Кобахидзе назвал своим приоритетом на посту главы правительства объединение с Абхазией и Южной Осетией, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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