Президент Грузии назначила Ираклия Кобахидзе главой правительства

В документе сказано, что распоряжение о назначении Кобахидзе подписано, чтобы правительство бесперебойно работало над борьбой со стихией и устранением последствий. Последние несколько дней в Грузии идут сильные снегопады и дожди.

В четверг, 8 февраля, парламент Грузии выразил доверие правительству Кобахидзе и его программе. За проголосовали 84 депутата при необходимом минимуме в 76.

Ранее Кобахидзе назвал своим приоритетом на посту главы правительства объединение с Абхазией и Южной Осетией, напоминает «Радиоточка НСН».

