Кандидат в премьеры Грузии назвал приоритетами своего кабмина ЕС и НАТО

Главным приоритетом внешней политики Грузии является полная интеграция в европейские и евроатлантические структуры, заявил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает телеканал Imedi.

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«Наша цель – к 2030 году быть наиболее подготовленными среди стран-кандидатов, чтобы получить статус государства-члена Евросоюза», – отметил политик.

Он также добавил, что Тбилиси продолжит активное сотрудничество с США и НАТО.

Ранее стало известно, что Грузия в 2024 году дважды проведет на своей территории военные учения с США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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