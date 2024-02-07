Кандидат в премьеры Грузии назвал приоритетами своего кабмина ЕС и НАТО

«Наша цель – к 2030 году быть наиболее подготовленными среди стран-кандидатов, чтобы получить статус государства-члена Евросоюза», – отметил политик.

Он также добавил, что Тбилиси продолжит активное сотрудничество с США и НАТО.

Ранее стало известно, что Грузия в 2024 году дважды проведет на своей территории военные учения с США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

