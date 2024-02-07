Кандидат в премьеры Грузии назвал приоритетами своего кабмина ЕС и НАТО
Главным приоритетом внешней политики Грузии является полная интеграция в европейские и евроатлантические структуры, заявил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает телеканал Imedi.
«Наша цель – к 2030 году быть наиболее подготовленными среди стран-кандидатов, чтобы получить статус государства-члена Евросоюза», – отметил политик.
Он также добавил, что Тбилиси продолжит активное сотрудничество с США и НАТО.
Ранее стало известно, что Грузия в 2024 году дважды проведет на своей территории военные учения с США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru