Боррель признал, что в Европе есть желающие прекратить поддержку Украины

Часть европейского общества выступает за прекращение помощи Украине. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Mundo.

Боррель заявил, что некоторые политики в ЕС призывают пересмотреть санкции

«Искушение отказаться от поддержки Украины есть у части европейского общества, они хотят прекратить конфликт, потому что не удается выдержать его последствия и рост цен. Мы должны бороться с этим образом мыслей», — отметил дипломат.

Представитель ЕС указал, что Европа нацелена на лишение России потенциала в рамках спецоперации, сообщает телеканал «360».

Боррель подчеркнул, что не время давать слабину и необходимо поддерживать Киев. По словам главы евродипломатии, он не хочет конфликта, но «дипломатия застряла», и противостояние «выиграют на поле боя».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЕвросоюз
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