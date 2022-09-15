Боррель признал, что в Европе есть желающие прекратить поддержку Украины
Часть европейского общества выступает за прекращение помощи Украине. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Mundo.
«Искушение отказаться от поддержки Украины есть у части европейского общества, они хотят прекратить конфликт, потому что не удается выдержать его последствия и рост цен. Мы должны бороться с этим образом мыслей», — отметил дипломат.
Представитель ЕС указал, что Европа нацелена на лишение России потенциала в рамках спецоперации, сообщает телеканал «360».
Боррель подчеркнул, что не время давать слабину и необходимо поддерживать Киев. По словам главы евродипломатии, он не хочет конфликта, но «дипломатия застряла», и противостояние «выиграют на поле боя».
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