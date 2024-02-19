Боррель предложит присвоить режиму санкций ЕС имя Алексея Навального
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель предложит присвоить режиму санкций Евросоюза (ЕС) за нарушение прав человека имя российского оппозиционного политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом Боррель сообщил в преддверии заседания Совета ЕС по иностранным делам, передает Европейская служба внешних связей.
Боррель добавил, что в ходе заседания государства—члены ЕС предложат ввести санкции против тех, кто, по их мнению, ответственен за смерть Навального. Меры могут коснуться пенитенциарной системы в России.
16 февраля УФСИН по ЯНАО заявила о смерти политика в ИК №3 «Полярный волк», которая находится в поселке Харп на Ямале. По версии ФСИН, Навальный почувствовал себя плохо во время прогулки, потерял сознание, а реанимационные действия медиков не спасли его.
В Кремле заявили сегодня, что расследование обстоятельств смерти Алексея Навального ведется. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопросы о том, когда родственникам отдадут тело оппозиционера, не находятся в компетенции Кремля.
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