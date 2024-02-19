В Кремле сообщили, что результатов расследования обстоятельств смерти Навального пока нет

По словам пресс-секретаря президента, сейчас выполняются все необходимые действия, предусмотренные законодательством. Песков также отметил, что вопрос передачи тела родственникам не относится к Кремлю.

Ранее Песков назвал заявления Запада о Навальном оголтелыми и неприемлемыми, напоминает RT.

В пятницу управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального. По неофициальным данным, причиной летального исхода стал оторвавшийся тромб, сообщает «Радиоточка НСН».

