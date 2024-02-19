В Кремле сообщили, что результатов расследования обстоятельств смерти Навального пока нет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расследование обстоятельств смерти оппозиционного политика Алексея Навального (включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму) ведется.

Внезапная смерть Навального: от трагедии до обвинений

По словам пресс-секретаря президента, сейчас выполняются все необходимые действия, предусмотренные законодательством. Песков также отметил, что вопрос передачи тела родственникам не относится к Кремлю.

Ранее Песков назвал заявления Запада о Навальном оголтелыми и неприемлемыми, напоминает RT.

В пятницу управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального. По неофициальным данным, причиной летального исхода стал оторвавшийся тромб, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: mos-gorsud.ru
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