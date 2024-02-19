В Кремле сообщили, что результатов расследования обстоятельств смерти Навального пока нет
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расследование обстоятельств смерти оппозиционного политика Алексея Навального (включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму) ведется.
По словам пресс-секретаря президента, сейчас выполняются все необходимые действия, предусмотренные законодательством. Песков также отметил, что вопрос передачи тела родственникам не относится к Кремлю.
Ранее Песков назвал заявления Запада о Навальном оголтелыми и неприемлемыми, напоминает RT.
В пятницу управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального. По неофициальным данным, причиной летального исхода стал оторвавшийся тромб, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпросвещения предложило установить 1 декабря День математика
- Режим оповещения о ЧС ввели в подмосковной Лобне после минирования автомобиля
- Аналитики сообщили о росте трат россиян на продукты на 4,5 тысячи рублей в месяц
- Умер почетный вице-президент Паралимпийского комитета Лев Селезнев
- СМИ: В ФРГ расследуют раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2»
- Сотрудников клуба после вечеринки с раздеванием отправят волонтерить в отряд для помощи СВО
- СМИ: Атакованное хуситами в Аденском заливе судно затонуло
- В Кремле сообщили, что результатов расследования обстоятельств смерти Навального пока нет
- В Иране в ДТП с автобусом пострадали 27 человек
- СМИ: В Подмосковье обнаружили в машине взрывное устройство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru