Минфин: санкции на российские алмазы приведут к использованию синтетики
Введение европейских санкций на алмазы из России приведет к замещению настоящих камней синтетикой. Такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
Представитель ведомства предупредил, что санкции спровоцируют дефицит природных камней в мире. Российские алмазы невозможно заместить из других источников, констатировал Моисеев.
По мнению чиновника, из-за санкций на рынке наступит краткосрочный ажиотажный спрос на алмазы, который сменится замещением настоящих камней более доступными по цене синтетическими изделиями, пишет РИА Новости.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель 13 ноября сообщил о завершении разработки 12-го пакета санкций против России. Новые ограничения коснутся экспорта алмазов, нефти и других товаров, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru