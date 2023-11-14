Минфин: санкции на российские алмазы приведут к использованию синтетики

Введение европейских санкций на алмазы из России приведет к замещению настоящих камней синтетикой. Такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Алроса» на два месяца приостановила продажу алмазов

Представитель ведомства предупредил, что санкции спровоцируют дефицит природных камней в мире. Российские алмазы невозможно заместить из других источников, констатировал Моисеев.

По мнению чиновника, из-за санкций на рынке наступит краткосрочный ажиотажный спрос на алмазы, который сменится замещением настоящих камней более доступными по цене синтетическими изделиями, пишет РИА Новости.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 13 ноября сообщил о завершении разработки 12-го пакета санкций против России. Новые ограничения коснутся экспорта алмазов, нефти и других товаров, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииМинфин РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры