Боррель предложил ЕС усилить санкции для подрыва нефтяного экспорта из России
Глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил министрам иностранных дел стран объединения усилить рестрикции, направленные против так называемого российского «теневого флота», чтобы подорвать экспорт нефти из России. Об этом Боррель заявил по итогам заседания в Люксембурге, сообщило РИА Новости.
Боррель выразил обеспокоенность ростом количества судов «теневого флота» России, благодаря которому стране удается обходить потолок цен.
Напомним, санкции против 27 судов «теневого флота» России были введены в рамках 14-го пакета санкций в июне 2024 года.
Ранее власти США расширили свой санкционный список в отношении России, связанный с преступлениями в киберсфере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru