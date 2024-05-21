В офисе Нетаньяху категорически отвергли обвинения МУС
Израиль категорически отвергает обвинения Международного уголовного суда (МУС) в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.
По его словам, израильские власти считают заявления МУС абсурдными, «ставящими нападавших и жертв нападения в одну линию».
«Израиль продолжит военную операцию в секторе Газа до полного уничтожения власти ХАМАС в анклаве», - заключил советник.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал абсурдным и позорным решение прокурора МУС добиваться выдачи ордера на арест Биньямина Нетаньяху, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru