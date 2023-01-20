Япония начинает обучение украинских военнослужащих

После завершения учебного курса вместе с саперами Токио отправит на Украину новейшее оборудование для разминирования.

Кроме того, как отмечает агентство, японские специалисты будут обучать украинских военных также в Польше и Камбодже.

Ранее Австралия заявила об участии в подготовке солдат Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

