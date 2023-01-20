Япония начинает обучение украинских военнослужащих

Япония примет первую партию украинских военнослужащих для обучения саперному делу, сообщает агентство Kyodo.

По его данным, начало занятий намечено на 22 января.

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После завершения учебного курса вместе с саперами Токио отправит на Украину новейшее оборудование для разминирования.

Кроме того, как отмечает агентство, японские специалисты будут обучать украинских военных также в Польше и Камбодже.

Ранее Австралия заявила об участии в подготовке солдат Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбучениеВоеннослужащиеУкраинаЯпония
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