Япония начинает обучение украинских военнослужащих
Япония примет первую партию украинских военнослужащих для обучения саперному делу, сообщает агентство Kyodo.
По его данным, начало занятий намечено на 22 января.
После завершения учебного курса вместе с саперами Токио отправит на Украину новейшее оборудование для разминирования.
Кроме того, как отмечает агентство, японские специалисты будут обучать украинских военных также в Польше и Камбодже.
Ранее Австралия заявила об участии в подготовке солдат Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru