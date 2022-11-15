Столтенберг заявил о подготовке десятков тысяч украинских военных

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс подготовил уже «десятки тысяч» военнослужащих Украины. Об этом он рассказал перед заседанием глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе, передает РИА Новости.

Он также поддержал развертывание тренировочной миссии ЕС для подготовки украинских военных, чтобы обеспечить больше тренировочных возможностей.