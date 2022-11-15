Столтенберг заявил о подготовке десятков тысяч украинских военных

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс подготовил уже «десятки тысяч» военнослужащих Украины. Об этом он рассказал перед заседанием глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе, передает РИА Новости.

Он также поддержал развертывание тренировочной миссии ЕС для подготовки украинских военных, чтобы обеспечить больше тренировочных возможностей.

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Министры иностранных дел стран ЕС в ходе встречи в Брюсселе 14 ноября решили приступить к обучению военнослужащих ВСУ. Согласно планам дислокации, учебная миссия затронет около 15 тысяч украинских военных и пройдет на территории Германии, Польши и других стран Евросоюза.

Ранее Минобороны Бельгии выразило готовность обучать украинских военных под эгидой Евросоюза. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:НАТОСпецоперацияУкраина
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