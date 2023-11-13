Боррель: новый пакет санкций Евросоюза затронет алмазы и нефть
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о завершении подготовки 12-го пакета санкций против России, пишет РИА Новости.
По его словам, предложение может быть представлено уже на этой неделе. Боррель уточнил, что новые европейские санкции затронут экспорт алмазов, нефти и других товаров.
Также в очередном санкционном пакете будут новые списки персон, добавил дипломат.
Министерство финансов США 2 ноября ввело санкции против ряда российских предприятий и банков. В частности, под ограничения попали завод «Арктик СПГ-2», компания АФК «Система», Почта Банк, Абсолют-Банк и другие организации, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru