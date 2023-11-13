Боррель: новый пакет санкций Евросоюза затронет алмазы и нефть

По его словам, предложение может быть представлено уже на этой неделе. Боррель уточнил, что новые европейские санкции затронут экспорт алмазов, нефти и других товаров.

Также в очередном санкционном пакете будут новые списки персон, добавил дипломат.

Министерство финансов США 2 ноября ввело санкции против ряда российских предприятий и банков. В частности, под ограничения попали завод «Арктик СПГ-2», компания АФК «Система», Почта Банк, Абсолют-Банк и другие организации, напоминает «Радиоточка НСН».

