Боррель: новый пакет санкций Евросоюза затронет алмазы и нефть

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о завершении подготовки 12-го пакета санкций против России, пишет РИА Новости.

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По его словам, предложение может быть представлено уже на этой неделе. Боррель уточнил, что новые европейские санкции затронут экспорт алмазов, нефти и других товаров.

Также в очередном санкционном пакете будут новые списки персон, добавил дипломат.

Министерство финансов США 2 ноября ввело санкции против ряда российских предприятий и банков. В частности, под ограничения попали завод «Арктик СПГ-2», компания АФК «Система», Почта Банк, Абсолют-Банк и другие организации, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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