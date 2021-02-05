Лавров назвал возможные санкции ЕС по Навальному внутренним делом Европы
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможные санкции ЕС по Навальному - это внутреннее дело союза, сообщает РИА Новости,
По словам Лаврова, в РФ привыкли, что ЕС часто прибегает к односторонним рестрикциям без законных оснований.
«Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе», - приводит RT слова Лаврова.
Как отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, за последние годы отношения России и Евросоюза были отмечены существенными разногласиями и отсутствием доверия, однако ЕС все еще остается крупнейшим внешнеторговым партнером России, а значительная часть шенгенск4их виз выдается россиянам, передает ТАСС.
Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник постановил заменить российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима. В колонии он проведёт примерно два года и восемь месяцев. Оппозиционеру зачтут время нахождения под домашним арестом с 28 февраля по 30 декабря 2014 года.
Приговор Навальному вызвал массовые протесты в России. Несанкционированные митинги прошли в Москве и Санкт-Петербурге. За вечер вторника в России задержали свыше 900 человек, в основном в Москве и Санкт-Петербурге. СМИ сообщали, что полицейские применяют электрошокеры и дубинки, а телеграм-каналы были наполнены видео со сценами избиений протестующих.
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