МИД РФ предостерег ЕС от новых санкций

Москва предостерегает Брюссель от введения новых санкций в отношении РФ, передает ТАСС слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она добавила, что на эти санкции будет дан ответ.

«Абсолютно недопустимо использовать права человека, ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструментария», - сказал она.

В среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о намерении предложить новые санкции в отношении России из-за того, что она «не оправдала ожиданий» и «не стала современной демократией». По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем в марте на саммите.

Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой в эфире НСН заявил, что гораздо интереснее поразмышлять над ответным ударом России.

В свою очередь немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что вводить серьезные санкции никому не выгодно, а потому «санкции, как всегда, с большим шумом, воем и оркестром, будут введены индивидуально против определенных российских чиновников или силовиков, чтобы они не ездили в Европейский союз, ну и Россия опубликует аналогичный список», - сказал он.

Рар полагает, что эти санкции становятся такой игрой, символическими действиями. Разрядка же в отношениях между Европой и Россией наступит тогда, когда в Европе сменится элита, или в ЕС перестанут смотреть на критерий развитости демократии при выстраивании отношений с другими государствами, что позволит по-новому взглянуть на связи с Китаем, Бразилией, Турцией и Россией.

