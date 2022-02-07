Боррель назвал обстановку в Европе самой сложной со времен холодной войны

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал ситуацию текущую ситуацию с безопасностью в Европе «самой сложной со времен холодной войны», передает РИА Новости.

Боррель рассказал о новых санкциях против России

Тем не менее Боррель отметил, что верит в силу дипломатии.

Глава дипломатии Евросоюза отметил, что озабоченность по поводу напряженности на границе РФ и Украины остается. Он назвал текущую обстановку «самой опасной со времен холодной войны».

Также Боррель выразил важность продолжения диалога с РФ. Ранее об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в Москву для переговоров с Путиным.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/josepborrell
ТЕГИ:Европа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры