Боррель назвал обстановку в Европе самой сложной со времен холодной войны

Тем не менее Боррель отметил, что верит в силу дипломатии.

Глава дипломатии Евросоюза отметил, что озабоченность по поводу напряженности на границе РФ и Украины остается. Он назвал текущую обстановку «самой опасной со времен холодной войны».

Также Боррель выразил важность продолжения диалога с РФ. Ранее об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в Москву для переговоров с Путиным.